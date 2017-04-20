趙天麟：台積電落腳 已成民進黨執政成敗指標

趙天麟（右）在新經濟圓桌論壇回應蔣權瀚（左）對爭取台積電的態度。（李義攝）

（17：07更新）決定參加民進黨高雄市長初選的立委趙天麟，20日在新經濟圓桌論壇上對蔡英文總統及高雄市長陳菊喊話，民進黨已全面執政，如果台積電不進駐高雄，要視為民進黨執政的失敗；他還高分貝抨擊，中央及地方對爭取台積電根留台灣，做的都不夠。

新經濟圓桌論壇與談人、高雄市經貿發展協會總幹事蔣權瀚，在座談會中拋出問題，認為應動員高雄所有能量進行遊說、解決設廠問題、要求趙天麟對高雄爭取台積電設廠表態。

趙天麟表示，台積電會不會到高雄設廠，是高雄升格為直轄市並民選市長以來，最重要的一件事，因為，事涉能否爭取到下一個世代半導建設，對世代的影響甚巨。

趙說，台積電做出決定的時間點，可能在下一屆市長選舉前，甚至會在民進黨初選之前。如今，民進黨府院全面執政，這件事應視為蔡英文總統執政的成敗指標，因為台積電如果不進駐高雄，可能就是離開台灣，所以，爭取台積電設廠是只許成功不許失敗。

趙天麟認為，不論是現任市長陳菊或是有意參選市長初選者，都應以此高度來看待此事，者應使盡全力爭取。

他還批評，目前中央及地方做的都不夠，他對此很不滿意，要大張旗鼓，所有資源都要動員，不僅只是用溫情主義動之以情，台積電設廠的需求，都應全力協助儘量滿足。

趙還向蔡英文及陳菊喊話，應該毫不猶豫把此事的高度拉至民進黨執政成敗的成績單來看待。

陳菊則再次重申，台積電是台灣非常重要的指標企業，中央或地方都會盡最大努力讓台積電根留台灣。而高雄路科園區的條件佳，市府專案小組也與科技部部等中央部會密切合作準備，朝正面發展。

她也相信，不論是國內外，都沒有比高雄更適合，高雄市政府有能力去做好環評、用水及空汙等問題。她也指出，爭取投資招商，要從企業的需求去出發，尊重企業的立場謹慎說明、實在做事最重要。

(中時)