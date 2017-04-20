趙天麟：台積電落腳 已成民進黨執政成敗指標
（17：07更新）決定參加民進黨高雄市長初選的立委趙天麟，20日在新經濟圓桌論壇上對蔡英文總統及高雄市長陳菊喊話，民進黨已全面執政，如果台積電不進駐高雄，要視為民進黨執政的失敗；他還高分貝抨擊，中央及地方對爭取台積電根留台灣，做的都不夠。
新經濟圓桌論壇與談人、高雄市經貿發展協會總幹事蔣權瀚，在座談會中拋出問題，認為應動員高雄所有能量進行遊說、解決設廠問題、要求趙天麟對高雄爭取台積電設廠表態。
趙天麟表示，台積電會不會到高雄設廠，是高雄升格為直轄市並民選市長以來，最重要的一件事，因為，事涉能否爭取到下一個世代半導建設，對世代的影響甚巨。
趙說，台積電做出決定的時間點，可能在下一屆市長選舉前，甚至會在民進黨初選之前。如今，民進黨府院全面執政，這件事應視為蔡英文總統執政的成敗指標，因為台積電如果不進駐高雄，可能就是離開台灣，所以，爭取台積電設廠是只許成功不許失敗。
趙天麟認為，不論是現任市長陳菊或是有意參選市長初選者，都應以此高度來看待此事，者應使盡全力爭取。
他還批評，目前中央及地方做的都不夠，他對此很不滿意，要大張旗鼓，所有資源都要動員，不僅只是用溫情主義動之以情，台積電設廠的需求，都應全力協助儘量滿足。
趙還向蔡英文及陳菊喊話，應該毫不猶豫把此事的高度拉至民進黨執政成敗的成績單來看待。
陳菊則再次重申，台積電是台灣非常重要的指標企業，中央或地方都會盡最大努力讓台積電根留台灣。而高雄路科園區的條件佳，市府專案小組也與科技部部等中央部會密切合作準備，朝正面發展。
她也相信，不論是國內外，都沒有比高雄更適合，高雄市政府有能力去做好環評、用水及空汙等問題。她也指出，爭取投資招商，要從企業的需求去出發，尊重企業的立場謹慎說明、實在做事最重要。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。