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無人機俯視下的中國美景──洛陽篇

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洛陽九龍鼎（左）與麗景門夜景
洛陽九龍鼎（左）與麗景門夜景。洛陽九龍鼎建於1992年，是一座33公尺的花崗岩雕塑。(圖/新華社)

隋唐洛陽城國家遺址公園明堂天堂景區
隋唐洛陽城國家遺址公園的明堂景區，公園占地約10甲，這裡是隋、唐、北宋的洛陽城核心區域。(圖/新華社)

麗景門
麗景門位於洛陽歷史文化古城街區，由城門樓、甕城、箭樓、城墻等部分組成。(圖/新華社)
洛陽新區音樂噴泉
洛陽新區音樂噴泉。(圖/新華社)
白馬寺
洛陽白馬寺創建於西元68年，是佛教傳入中國後，第一座官方興建的寺廟。(圖/新華社)
龍門石窟
龍門石窟位於洛陽南郊，迄今已有1500多年歷史，現存佛龕2345座、佛像逾10萬尊，被譽為中國最大的露天石刻藝術博物館。(圖/新華社)
龍門石窟
龍門石窟位於洛陽南郊，迄今已有1500多年歷史，現存佛龕2345座、佛像逾10萬尊，被譽為中國最大的露天石刻藝術博物館。(圖/新華社)
龍門石窟
龍門石窟位於洛陽南郊，迄今已有1500多年歷史，現存佛龕2345座、佛像逾10萬尊，被譽為中國最大的露天石刻藝術博物館。(圖/新華社)
洛陽十字街夜市
洛陽十字街夜市。(圖/新華社)
定鼎門
定鼎門遺址博物館。定鼎門是隋唐洛陽城的正南門，位於隋唐洛陽城中軸線上。(圖/新華社)

河南省洛陽市為中國四大古都之一，也是河南的副都心，在歷史上也是隋唐大運河的中心城市。洛陽境內有相當多著名的名勝古蹟，在無人機的鏡頭下，搭配燈光和幽暗夜色，顯得相當有韻味。

洛陽位於河南省西部、黃河中游，因地處洛河之陽而得名，另與古城西安爭奪「十三朝古都」之名，透過無人機鏡頭，清楚捕捉到這座城市內處處富有文化底蘊和歷史特色的一面。

(中時電子報)

無人機俯視下的中國美景

關鍵字：洛陽河南中國美景建築古蹟歷史無人機
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