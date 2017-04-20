外交官指國王「沒用」毛利幕僚長：不期待道歉

民進黨立委陳瑩昨爆料，指外交部亞太司副司長林恩真當著紐西蘭外賓面錢，稱當地原住民毛利人國王「沒有用」。陳瑩今協同毛利國王幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa Whakaruru）舉行記者會。媒體詢問，外交部至今有沒有道歉？是否期待什麼樣的形式？朗基希羅亞說，至今還沒有得到道歉獲回應，但也不指望任何道歉，端看台灣政府自行處理，「坦白說我們也沒有任何選擇，因為我們很珍惜與台灣的關係」。

朗基希羅亞說，並不是百分之百了解這件事發生的背景，在場是其他同仁聽到，但是對我們毛利人（或紐西蘭人）來說，「國王是一切（King is everything）」。他坦言，很不幸發生此事，有可能是因為誤解所造成的錯誤，但對於我們聽到的人來說，還是很受傷。

朗基希羅亞說，毛利國王也知道了這件事，他來到這邊其實沒有立場談太多，這樣不禮貌；今天他與紐西蘭駐台灣辦事處也談到這件事，談了相當久，有些事情必須由他們來處理，這就是其中之一。

陳瑩指出，立法院長蘇嘉全宴請餐會時，現場除了幕僚長，還有紐西蘭僑胞、毛利國王辦公室人員；當時林恩真除了說毛利國王「沒有用」，還秀出影片說曾跟國王的孫子有接觸，但影片中的人約50歲，但國王孫子實際上只有3歲，顯見林恩真沒有好好瞭解原住民文化，更可能是和冒充王室的詐騙集團交流。

陳瑩抨擊外交部，不是質詢過就算，林恩真準備派駐澳洲，澳洲政府肯定會留意此事，「大家都在看」；外交部主秘雖有來電希望道歉，但外交部慣用伎倆就是「大事化小，小事化無」，希望是正式道歉。

(中時)