《時來運轉》運彩報報 NBA東區季後賽對戰分析與預測

公牛有可能演出老八傳奇，扳倒塞爾提克嗎？圖為塞爾提克後衛艾塞亞湯瑪斯(前)。(美聯社資料照)

上週談完NBA季後賽西區的對戰組合，今天我們來聊聊美國東區的戰線，東區從2011年開始就由小皇帝詹姆士隻手遮天，無論他身在熱火還是位於騎士，連續六年稱霸東區季後賽無人能擋，究竟詹皇傳說會延續下去還是在今年止步？

本季第一種子塞爾提克首輪碰上老八公牛，兩隊例行賽四次交手，各在己方主場拿下兩場勝利，季後賽前兩戰公牛以下克上，分別以4分以及14分奪走塞爾提克主場優勢，公牛禁區相較強硬許多，首戰整場比塞爾提克多抓下17顆籃板是致勝關鍵，第二場公牛手感火燙，命中率高達五成，再加上籃板優勢，因此拉大比分差距。例行賽戰績相差最大的對戰如此翻盤，跌破大家眼鏡，推估不出六場公牛即可爆冷晉級。

詹姆士所帶領的騎士隊，意外以例行賽第二名進入季後賽，與對手溜馬在例行賽四場對戰拿下三場勝利，唯一敗仗詹姆士並未參戰。目前騎士以二比零在系列賽取得領先。溜馬後衛兵多將廣，但論後場陣容騎士不遑多讓，若無法在禁區給予騎士足夠的壓力，將很難擊敗這支衛冕軍團！系列賽對戰關鍵在於溜馬中鋒Al Jefferson何時歸隊，沒有他的戰力支援，則騎士將很有機會以四比一輕取溜馬，進入第二輪。

東區第三與第六種子的對戰是暴龍對決公鹿，暴龍陣容東區頂尖，板凳深度又是極佳；對手公鹿王牌希臘字母哥Giannis Antetokounmpo充滿天賦，總教頭Jason Kidd機智非凡，再加上公鹿第一場趁暴龍手感欠佳搶下客場一勝，令系列賽增添精彩度，看好公鹿與暴龍抗衡到第七戰，漫漫系列戰體力消耗極大，最終多由陣容較深的一方受到勝利女神的眷顧。

巫師老鷹分居東區四、五種子，此對戰如同暴龍公鹿一般實力接近，巫師雙槍John Wall以及Bradley Beal是最令老鷹頭痛的地方，一個組織得宜、速度飛快，另一個擅於策應、效率極高，兩人相輔相成堪稱聯盟最佳進攻後場，老鷹禁區雙塔Paul Millsap與Dwight Howard雖然在籃下稍佔優勢，但是全體節奏無法跟上巫師不易取勝，預測最終巫師以四勝二負贏得該系列賽。

(中時電子報)