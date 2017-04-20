《霾哥來了》空汙防治短劇 南投推廣小學播映

《霾哥來了》空汙防治短劇在埔里國小播映，教育處官員、民代及大埔里地區小學校長一起跳「霾哥不要來之舞」。（廖肇祥攝）

《霾哥來了》空汙防治短劇在埔里國小播映，暨大人社中心並順勢做環教宣導。（廖肇祥攝）

《霾哥來了》空汙防治短劇在埔里國小播映，南投縣教育處長李孟真（左立者）承諾會在南投縣推動空汙環境教育宣導。（廖肇祥攝）

《霾哥來了》空汙防治動畫短片在埔里地區引起迴響，南投縣議員廖志城20日邀集大埔里地區小學校長及暨大、環保局空污科召開會議，宣告將在大埔里地區小學全面推廣這部短片，希望能將守護環境意識在小學生心中紮根。

《霾哥來了》短片將PM2.5空汙細懸浮微粒擬人化，以紙板玩偶一格一格拍攝，告訴觀者PM2.5從何而來？對人體的危害？如何防治，難得是短片拍攝25萬元的資金不依賴官方，全由埔里地區民眾認養募捐，短片拍攝完成後，上傳Youtube，免費供各個中小學用做環境宣導。

南投縣議員廖志城觀看過短片後，不但爭取經費贊助埔里PM2.5空汙減量自救會至各校做環境教育宣導，20日並邀集南投縣教育處長李孟珍及暨大人社中心、埔里地區小學校長、環保局空保科官員至埔里國小座談，商討如何讓空汙防治的種子深埋在小朋友的心中。

廖志城表示，將環境保護意識在學童心中建立，不僅影響孩子，家長也會被帶動，埔里因盆地地形，外來的空汙微粒容易在埔里聚積，當鎮民自我減量，少燒垃圾、金紙、不燃放鞭炮，相信空氣會進一步改善，當防治空汙、守護環境成為共識，下一步或許會要求世界上最大的台中火力發電廠減排，讓「霾哥」在埔里真的「麥擱來啊」。

李孟珍表示，這部動畫短片不但有趣，也很有教育意義，不僅埔里，其實南投縣也有多個鄉鎮空汙問題嚴峻，會鼓勵中、小學校長將此部影片列入教案，一同推廣空汙防治的觀念。

(中時)