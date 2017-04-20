新北第48家 林口麗林公托中心成立

新北市第48家、林口區第3家公托中心林口麗林公托20日早上開幕，將收托0-2歲嬰幼兒托育服務，即日起至本月27日下午5時止開放登記，另外還有親子館設施、社區活動教室等多元空間。

新北市長朱立倫今天早上出席開幕儀式時表示，各家公托有不同主題，未來還會陸續在中和、樹林、五股、汐止等區域籌設公托中心。

新北市長朱立倫說，新北首創的公托中心，已成為全國重要托育政策，全國目前100家公托，新北就占半，尤其日前又擴大公、私托合作聯盟，已有80家私托加入，加上近千位保母加入，可以收托將近7千位嬰幼兒，減輕家長負擔。

朱立倫與市議員蔡淑君、鍾宏仁、社會局長張錦麗、林口區長朱思戎等一同拼出「新北市親子館地圖」，象徵48家公托中心和12家公共親子中心，以及玩具銀行及玩具圖書館等摺頁地圖正式發行，家長可掃描地圖上QR CODE，按圖索驥前往各親子館玩。

林口麗林公共托育中心親子館以交通為主題，打造「林口麗林城市」，有各式街道、斑馬線、紅綠燈等，還有派出所、消防隊、醫院，甚至興建中的工地。

館內並設立一座繽紛彩繪牆，利用不同色塊板漆材料設計，讓大小朋友可以彩色粉筆盡情彩繪創作，以激發創意，可以重複使用，區公所也規畫約40坪社區活動教室供民眾使用。

社會局長張錦麗表示，林口麗林公共托育中心位於麗林公有市場2樓，預計收托65名0-2歲嬰幼兒，即日起至27日下午5時止開放登記，如登記超過收托名額，將於4月28日辦理公開抽籤。相關訊息可至社會局網站及「友善公托、幸福新北」臉書查詢。

(中時)