假檢察官詐騙老梗 宜蘭地主遭騙350萬

車手到提款機提款。（葉書宏翻攝）

車手到提款機提款。（葉書宏翻攝）

宜蘭縣34歲陳姓男子去年底接獲詐騙集團來電，對方自稱檢察官，告知已涉及刑案，要求配合轉帳，陳男一度想親自前往地檢署說明，對方卻告知「你一到台北會馬上被抓。」陳男嚇得連續3次轉帳共350萬元，詐騙集團得手後將錢轉往大陸洗錢，陳男才驚覺上當報警，警方近日循線破獲詐騙集團，逮捕36歲林姓主嫌及8名車手，訊後依詐欺罪法辦。

警方調查，陳男在家中協助務農，在宜蘭擁有不少田地，去年底接獲詐騙集團來電，對方告知「我是侯檢察官，你已經涉及刑案！」需要立即轉帳才能避免被警方逮捕。

陳男嚇得告知對方「我可以立刻北上地檢署說明！」詐騙集團佯稱好意提醒，你不能來台北，因為你一到台北就幫不了你了，會立刻被警察抓。

陳男聽信詐騙集團說法，連涉及何種刑案都不知道，連續3次轉帳共350萬元，到指定帳戶。陳男事後前往銀行查證，才發現轉出去的錢都轉到大陸，連忙向警方報案。

中和警分局接獲線報，從提領車手開始查緝，近日一舉破獲以林姓主嫌為首的詐騙集團，逮捕林嫌及8名車手。

警方發現，林嫌擔心警方查緝分工相當細膩，分有一線、二線、三線車手，層層把關轉帳避免警方查緝，車手可獲得詐騙金額3％至4％報酬。集團所有轉帳資料及提領紀錄仍難逃法網，遭警方一舉破獲，車手中有年紀最大58歲車手及未成年車手。

中和警分局偵查隊長吳永坤呼籲，金融帳戶攸關個人財產信用權益，隨易將金融資料交付他人使用因而變成犯罪工具，也是構成詐欺罪，民眾若接獲相關電話可以撥打110、165查證。

(中時)