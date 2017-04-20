超商溫馨小丸子海報 背影竟隱藏暗黑版！

超商因應母親節活動，張貼了小丸子與媽媽的溫馨圖。（截自「爆料公社」官網）

孰料，從店面看，原本溫馨的畫面，突然變得陰森。（截自「爆料公社」官網）

母親節快到了，超商也因應節慶推出一系列活動。網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，某間超商貼出日本知名卡通人物小丸子與媽媽的圖片，畫面非常溫馨；沒想到從店裡面看，卻隱藏了「暗黑版」。

網友於臉書社團「爆廢公社」分享，最近到超商時，看見玻璃牆面貼著日本知名國民級卡通《櫻桃小丸子》的小丸子和媽媽的圖片，手上還拿著蛋糕，呼應著即將到來的母親節活動。

沒想到，當網友走進店裡，發現小丸子的背後，竟隱藏了「暗黑版」。祥和的微笑不見了，取而代之的是血紅色的眼睛與白色的瞳孔。小丸子露出詭異的微笑，垂著長長的舌頭；媽媽則是展現一口詭異的白牙。

其他網友看了之後也忍不住大笑，大讚有創意、萬聖節還能用一次；也有人崩潰留言說：「這不是小丸子！這不是小丸子！」、「員工怨念很大嗎」；也有網友感嘆：「人前光明，人後黑暗，唉，連小丸子都這樣」。

(中時電子報)