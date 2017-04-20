貴州茅台股價創下今年最大漲幅

華爾街見聞報導，A股績優股貴州茅台20日盤中股價上漲3.5％，創下2017年最大漲幅，股價一度突破420元人民幣（下同），創下歷史新高。20日貴州茅台收盤股價為415.31元，上漲2.36％。

(工商)