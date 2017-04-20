進擊的生存遊戲，室內鐳射槍安全又刺激

「銀河鐳武」引進美國競技娛樂型鐳射槍，音效逼真，透過電腦計分，在室內玩起生存遊戲樂趣不減。（馮惠宜攝）

「銀河鐳武」在室內打造生存遊戲的戰場，適合親子及不想風吹雨淋的玩家來嘗鮮。（馮惠宜攝）

蝦毀！在室內吹冷氣也能玩生存遊戲！台中有業者引進美國FDA核可、競技型娛樂鐳射槍，擊發的鐳射訊號音效逼真，確全無殺傷力，透過電腦計分，在室內玩生存遊戲，樂趣不減，不受天候影響，也更安全。

位於英才路近台灣大道「銀河鐳武」，是國內首座以鐳射槍做為玩家武器的室內生存遊戲場，創辦人楊文銓因為兒子愛玩玩具槍，3年多前接觸到生存遊戲，起初試玩只是希望能以親子同樂為目標，一開始時跟兒子、女兒競技，但發現海綿子彈耗損率高、準度差，很難評斷勝負，更麻煩是要一直撿子彈裝彈夾等，所以開始思考是否有簡單輕便又可以讓大家身臨其境的槍枝。

於是在發現美國使用的鐳射槍，不但聲控效果不錯，且這種鐳射槍瞄準器內紅點經瞄準鏡設定完全沒有雷射光束射出後造成的危險，因此引進國內，並打造廣達2百坪的室內空間，讓大家一起體驗進擊版的生存遊戲。

除了槍枝更安全先進，銀河鐳武的裝備更輕巧，透過電腦感應計分，還設計四種遊戲情境，更融入密室逃脫益智遊戲，讓參與者在一小時內，除體驗街頭巷戰，還必須團隊合作透過解謎過關，拼槍法、也拼智力。

(中時)