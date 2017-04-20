染肺結核乳牛 來自雲林口湖

染肺結核乳牛場被列管。（許素惠翻攝）

今年1月底雲林縣口湖鄉吳姓乳牛場畜主想結束營業，把全數265隻大小乳牛賣給嘉義業者，3月底由嘉義防疫所檢出肺結核陽性反應，並依規定陸續執行撲殺作業。至於該批乳牛是在何時何處染病目前尚無法釐清。

雲林防疫所指出，有關肺結核病檢驗，防檢局每年訂有計畫執行監測，至少每年每隻牛都要監測一次，該批牛隻有214隻，去年度6月在雲林縣檢測全數呈陰性反應。

防疫所說，至於肺結核陽性反應牛隻，依規定要盡快排定時間撲殺。該牧場稱為陽性場，每3個月要全場追蹤一次，連續3次(9個月)全部呈陰性者，才解除列管。

(中時)