印媒：蘋果下個月開始在班加羅爾試組裝iPhone

印度The Economic Times援引未具名州政府官員報導稱，蘋果代工商：台灣的緯創資通，將從下個月開始在班加羅爾子公司組裝iphone。無論蘋果要求聯邦政府作出讓步的結果如何，上述組裝活動可能都會進行。

(工商)