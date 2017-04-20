《時來運轉》運彩報報 開季主場王 洋基不陌生

洋基在主場勝率超高，至今已拿下8勝。圖為洋基投手田中將大。(美聯社資料照)

美國職棒大聯盟開季約莫兩週，各隊激鬥引爆球迷觀戰焦點，目前各分區居領先地位球隊都頗出人意料，彩迷在開季初期的投注策略要趕緊調整因應！本週就來談談球隊戰績細項值得注意的地方。

首先看到職業運動最關注的「主、客場戰績」，目前唯二在主場或客場還未出現敗績的球隊，美聯與國聯分別有一支，是紐約洋基與亞特蘭大勇士，球迷不妨持續鎖定他們在主場出賽的賽程時間。一般而言，球隊會趁勢維繫開季這股主場強運來多添勝績，以利未來爭奪排名能搶佔優勢。

美聯中區底特律老虎與國聯西區科羅拉多洛磯這兩隊，對於「一分差比賽」的掌握能力則是極優，分別以4勝和5勝保持不敗金身，這代表該隊纏鬥能力佳、打擊供輸有一定穩定性、牛棚守成壓制力強，後續比賽中球隊也會多發揮這些自身優點，有可能讓本季一分差內容的場次持續墊高，成為這隊本季賽果的顯著特性，這點值得喜歡棒球勝分差玩法的彩迷著墨。

還有球隊「對戰左、右投手」的戰績，也能說明今年度球隊打線陣容的擅長或貧弱之處：像是休士頓太空人無懼右投豪取6勝0敗，底特律老虎超剋左腕收得4勝0敗，都是頗為極端的例子。反觀多倫多藍鳥對右投僅有1勝9敗、舊金山巨人也不擅打右投只獲2勝7敗，則是從敗多勝少的角度來觀察。這些對左、右投的戰績搭配查詢該隊對戰投手基本資料，可作為投注「讓分」或「不讓分」時的依據。

往後的比賽，建議可再加入隊伍「對戰不同分區球隊」的戰績來綜合參酌，因為某些球隊在對上與自己同區或不同區隊伍時，戰績落差頗大。此外，打「跨聯盟賽事」的戰績也可觀察，此點原因則和隊上投手打擊能力或堪任指定打擊的球員板凳深度有關。

彩迷投注前，若能觀察到前述戰績數據分項這類具說服力的指標，可望提升預測賽果命中率，自然有較佳的機會能贏得獎金了。

(中時電子報)