疑心夫有染拿高跟鞋狠敲 判賠105萬

台北市張姓牙醫遭妻子懷疑與診所女助理有染，夫妻因此經常爭吵，張妻3前年前在診所脫下高跟鞋狠敲丈夫腦袋流血，另在家中多次毆夫，高院今天一一條列應賠償金額，共判決張妻需賠償精神慰撫金105萬元，全案可上訴。

(中時)