韓國曾是中國一部分？ 南韓求證大陸

韓聯社4月20日報導指出，美國總統川普近日在接受媒體採訪時透露中國國家主席習近平曾在與其交談時表示「韓國曾是中國的一部分」，引起各方關注。南韓政府一名官員20日對此表示，正通過外交渠道向中方求證有無提出此說。

中國政府的立場預計將在中國外交部發言人例行記者會上得到確認。川普12日在接受《華爾街日報》專訪時表示，習近平在6-7日舉行的中美首腦會談上談及中國和朝鮮半島的歷史，以及幾千年歷史和無數的戰爭，稱韓國其實曾是中國的一部分。

習近平是否確實在習川會上這樣說過，川普有沒有會錯意或誇大其詞，或翻譯中出現口誤等尚不得而知。

南韓外交部官員19日表示，無論報導內容是否屬實，在數千年的韓中關係史上，韓國並非中國的一部分，這是不爭的歷史，為國際社會所公認。

然而歷史上，朝鮮半島雖然多半時期存有王國，但多為中國之藩屬國，更有部分時期被中國納入疆域內統治。漢武帝時征服朝鮮半島設立了樂浪郡、玄菟郡、真番郡及臨屯郡，相當於今日北韓全境，和南韓北部中部的江原道、京畿道與首爾等地。之後的曹衛與西晉接續漢朝繼續統治該處，直到東晉才完全喪失對該處之統治。

元朝則在朝鮮比照中國本土個行省設立征東行省，但當時朝鮮半島的高麗王國並沒有因此消失，由高麗國王兼任該行省的最高長官達魯花赤。

(旺報)