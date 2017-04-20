年金改革效應，華山為長輩募端午禮倍感艱辛

長輩在華山志工協助下，讓住處多了繽紛色彩，而渴望陪伴的他們，成了志工募集端午禮的動力。（林和生攝）

「今日不做，明日將會後悔」今年端午節比往年提早近2周，屏東華山基金會為縣內1250位弱勢長輩籌募端午禮，因為時間緊迫，加上募款過程並不順利，不少長輩擔心期望落空，目前各鄉鎮站長們只能卯足全力，承諾一定將禮品一一送到。

華山屏東縣站長鄭安妮說，近來年金改革及一例一休政策，讓平常大方捐款的退休軍公教人員有些觀望，少了這些隱性善士援助，募款更加艱困；且今年節日比往年來得早，時間更為緊迫，所有志工都像在跟時間賽跑。

想到長輩們期待的眼神，各鄉鎮志工及站長們絲毫不敢鬆懈，鄭安妮說，華山服務的長輩有7成是獨居，平常都是一個人孤單的過生活，一份包括粽子、麵條及按摩滾輪的端午禮，不僅可以溫飽肚子，也象徵有人在關心他們，意義相當重要。

曾經有長輩因為腸胃不適、無法食用肉粽，但寧願把粽子冰在冰箱，隔年在等著他們來替換，這種等待是推動他們積極募款的動力。

華山九如站今日趁著募款空檔，協助79歲獨居阿公何清量打掃房間，鄰近小學師生也為屋內進行簡易彩繪，阿公看著原本斑駁牆面出現色彩，不禁露出久違微笑；九如站站長蔡蕙琪說，長輩期待的是有人陪伴，這讓他們感受到其實自己並不孤單。

(中時)