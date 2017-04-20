雲林憂土庫故事屋成蚊子館
縣府代管土庫故事屋並委由雲林縣閱讀人協會經營2年有成，成親子共學與藝文展演最佳中心，代管契約6月到期，將回歸公所自行管理，居民認為公所能量不足，憂心成蚊子館，公所坦承沒錢沒人難管理，縣府期望地方長出力量。
「如果被公所收回去管，一定是關蚊子」，故事屋所在的越港里長林正清指出，2年前故事屋修好時，縣府基於古蹟活化再利用的永續性，希望能永久代管，但公所力主要自行管理而拒絕，最後只達成代管2年的協議，如今約快到期，才又說管不了，態度反覆。
林正清反對交回公所管理，他憂心忡忡強調，其實居民對公所要自行管理都沒信心，就算沒有成為蚊子館，若只派個人像在看店似的守著，甚至做為商業營業用途，都失去古蹟公共共享的活化原意，會讓地方藝文「倒退嚕」。
土庫鎮公所民政課長吳承憲不諱言，目前公所確實沒有能量可以經營故事屋，因為沒人沒錢，如果回歸自行管理，公所只能招租出去，不過，會盡可能要求經營團隊需定期舉辦文藝活動，如果縣府可以補助經費給公所，那就能維持現有委託藝文團體經營的模式。
縣文化處長林孟儀對此表示，由於代管契約只簽2年，所以去年沒有編列今年的預算，縣府繼續代管有困難，希望公所號召社區凝聚共識和力量，至少維持平日開館，假日該處會極盡所能尋找資源投入，協助公所舉行各種文化活動，一定會讓故事屋一直「暖」著，請居民放心，重點是，地方應透過實際經營、試煉長出能量來。
(中時)
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