吃頂級自然牛 到松山意舍超划算

松山意舍推出美國BRANDT自然帶骨肋眼牛排。(圖／松山意舍)

位於松山車站正對面的松山意舍17樓Que原木燒烤餐廳，即日起至4月30日止，推出『Brandt自然牛超值分享專案』TWD3,800+10%，週一到週日午晚餐均一價。

只需點一份35oz美國BRANDT自然帶骨肋眼牛排價錢，即贈送熱騰騰外酥內軟自製手工核桃麵包一個，超香濃松露薯條無限量供應，碳烤時蔬一份與每人一支迷你甜筒，以及繽紛泡泡樂飲一壺，如此豐富又超值的牛排組合，適合3-4位好友分享美食。

松山意舍獨家進口35oz的美國BRANDT自然帶骨肋眼牛排，嚴選來自加州Brandt Beef頂級自然牛，365天純穀物玉米飼養，牛肉香氣濃郁，肉質鮮嫩多汁，油花完美分布均勻，經過原木燒烤過後，口感絕佳軟嫩可口。

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松山意舍Que餐廳／(02)2653-2899／台北市市民大道七段八號

(中時)