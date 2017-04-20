友愛無限-身視障同胞中台灣鐵馬御風行活動
近年騎車運動蔚為風尚，不但可強健體魄並能體現台灣之美。為推廣全民健康休閒活動、鼓勵身心障礙朋友勇敢走出戶外、拓展人際關係。
由台中市政府觀光旅遊局及中國青年救國團總團部指導、中華文教經貿協會台灣中原發展研究院主辦 謹訂於 106年4月22日早上8:00在豐原東豐鐵馬道(國道四號交流道，豐勢路口)舉辦「友愛無限-身視障同胞中台灣鐵馬御風行活動」，除邀請到「展翼視障天使協力車隊-台北總隊、台中分隊」及「南投順風身障手搖車隊」等志工共同參與愛心活動，並透過活動讓社會各界人士，近距離接觸了解身障視障同胞們的需求，也可藉此活動協助鼓勵身心障礙朋友。
活動內容:
1. 自行車道騎乘上路
2. 導盲法宣傳、協力車體驗、手搖車體驗。
3. 雙人協力車新車捐贈儀式
4. 身障手搖電輔車新車捐贈儀式。
5. 身障團體輪椅舞表演
是日上午11:00於假東勢文化林業園區(東勢高工旁)，舉辦『明天會更好』同樂會，特邀白冰冰小姐和大家一同祈福 敬請 各位好朋友們共襄盛舉。
(中時電子報)
關鍵字：活動
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