靜宜大傳系畢展「玖釀」 多元作品呈現社會關懷

靜宜大學大眾傳播學系第九屆畢展「玖釀」，將於4／22日至5／11日，分別於各地巡迴展出；呈現4年學習成果，歡迎有興趣的民眾前往參觀！（陳世宗翻攝）

「一點一滴釀造自己潛能，展現陳釀後的爆發力！」靜宜大學大眾傳播學系第九屆畢展「玖釀」，將於4/22日至5/11日，分別在台中文化創意產業園區、台北松山文創園區、台中靜宜大學國際會議廳巡迴展出。以劇情片、紀錄片、雜誌書、論文、漫畫書、有聲圖畫書等22件創意作品，呈現4年學習成果，歡迎有興趣的民眾前往參觀！

靜宜大學大眾傳播學系第九屆畢展，以「玖釀」為主題，作品皆由學生獨立製作，類型多元、主題創新，令人驚豔！不僅編劇、拍攝、配樂等皆具相當水準，作品深入社會各階層，傳達人道關懷、社會公益、弱勢族群等相關議題。

參展的紀錄片有描寫雲林縣樟湖國小學童生活的《他山讀書趣》、關注運動選手培育的《遙不可擊》、參與樂團的準畢業生故事《顛倒日落》、《星宇的房間》探討角色扮演與現實社會的處境；劇情片有探討家庭問題的《鄰懼離》、導演喪父之痛的心路歷程《最後的溫柔》、敘述兩代感情觀的《幸福，Yes or No》等。

還有雜誌書《回家散步》、《阿泥與星星》及《S.E.X》、有聲圖畫書《小艾小安長大了》、劇本創作《咖啡店在的小鎮》、漫畫書《ANSWER ME》等精彩作品。

主辦單位指出，大傳系畢展「玖釀」，台中場4/22(六)-23(日)，台中文化創意產業園區(台中市南區復興路三段362號)；台北場4/29(六)-30(日)，松山文創園區(台北市信義區光復南路133號)；靜宜大學場：5/9(二)-5/11(四)，靜宜國際會議廳。詳情亦可查詢畢展官網、畢展粉專、YouTube頻道。

(中時)