靜宜大傳系畢展「玖釀」 多元作品呈現社會關懷
「一點一滴釀造自己潛能，展現陳釀後的爆發力！」靜宜大學大眾傳播學系第九屆畢展「玖釀」，將於4/22日至5/11日，分別在台中文化創意產業園區、台北松山文創園區、台中靜宜大學國際會議廳巡迴展出。以劇情片、紀錄片、雜誌書、論文、漫畫書、有聲圖畫書等22件創意作品，呈現4年學習成果，歡迎有興趣的民眾前往參觀！
靜宜大學大眾傳播學系第九屆畢展，以「玖釀」為主題，作品皆由學生獨立製作，類型多元、主題創新，令人驚豔！不僅編劇、拍攝、配樂等皆具相當水準，作品深入社會各階層，傳達人道關懷、社會公益、弱勢族群等相關議題。
參展的紀錄片有描寫雲林縣樟湖國小學童生活的《他山讀書趣》、關注運動選手培育的《遙不可擊》、參與樂團的準畢業生故事《顛倒日落》、《星宇的房間》探討角色扮演與現實社會的處境；劇情片有探討家庭問題的《鄰懼離》、導演喪父之痛的心路歷程《最後的溫柔》、敘述兩代感情觀的《幸福，Yes or No》等。
還有雜誌書《回家散步》、《阿泥與星星》及《S.E.X》、有聲圖畫書《小艾小安長大了》、劇本創作《咖啡店在的小鎮》、漫畫書《ANSWER ME》等精彩作品。
主辦單位指出，大傳系畢展「玖釀」，台中場4/22(六)-23(日)，台中文化創意產業園區(台中市南區復興路三段362號)；台北場4/29(六)-30(日)，松山文創園區(台北市信義區光復南路133號)；靜宜大學場：5/9(二)-5/11(四)，靜宜國際會議廳。詳情亦可查詢畢展官網、畢展粉專、YouTube頻道。
(中時)
關鍵字：靜宜大學
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。