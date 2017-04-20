斷開王大陸 劉奕兒認分手：當朋友比較好

劉奕兒今表示和王大陸還是當朋友比較好。（圖／中時資料照片）

因國片《我的少女時代》走紅的男星王大陸，結束和柴智屏的經紀約後近來將演藝重心移往大陸，也因此多次遭陸媒爆料桃花不斷，上月底更被目擊與韓國女星姜漢娜共遊大阪環球影城，而他先前的緋聞女友劉奕兒今(20日)出席新片《報告老師！怪怪怪怪物！》記者會，大方承認已和王大陸分手，退回朋友關係。

王大陸前年被拍到與劉奕兒約會，傳已交往半年多，但當時兩人都不認戀，只稱對方是「好朋友」，但隨著王大陸到大陸工作，和劉奕兒的感情也被爆轉淡，昨《鏡周刊》報導，王大陸親口表示和劉奕兒分手2個月，密友則稱他轉戀一名圈外的上海正妹。

今劉奕兒和九把刀共同為新片《報告老師！怪怪怪怪物！》站台，被問感情，劉奕兒坦言已和王大陸分手，主因是兩人想法不同，「覺得還是當朋友比較好」，至於周刊提到的大眼仔手錶，劉奕兒解釋那只錶本來是掛她包包上的裝飾，是王大陸拿去戴上的，並非定情物，強調：「現在沒有男友。」

(中時電子報)