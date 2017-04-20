斷開王大陸 劉奕兒認分手：當朋友比較好
因國片《我的少女時代》走紅的男星王大陸，結束和柴智屏的經紀約後近來將演藝重心移往大陸，也因此多次遭陸媒爆料桃花不斷，上月底更被目擊與韓國女星姜漢娜共遊大阪環球影城，而他先前的緋聞女友劉奕兒今(20日)出席新片《報告老師！怪怪怪怪物！》記者會，大方承認已和王大陸分手，退回朋友關係。
王大陸前年被拍到與劉奕兒約會，傳已交往半年多，但當時兩人都不認戀，只稱對方是「好朋友」，但隨著王大陸到大陸工作，和劉奕兒的感情也被爆轉淡，昨《鏡周刊》報導，王大陸親口表示和劉奕兒分手2個月，密友則稱他轉戀一名圈外的上海正妹。
今劉奕兒和九把刀共同為新片《報告老師！怪怪怪怪物！》站台，被問感情，劉奕兒坦言已和王大陸分手，主因是兩人想法不同，「覺得還是當朋友比較好」，至於周刊提到的大眼仔手錶，劉奕兒解釋那只錶本來是掛她包包上的裝飾，是王大陸拿去戴上的，並非定情物，強調：「現在沒有男友。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。