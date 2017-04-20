咘咘新髮型「香菇頭」亮相 耍寶萌度爆表

咘咘過去常是沖天炮造型。（圖／取自修杰楷臉書）

咘咘剪了香菇頭新髮型，萌翻粉絲。（圖／取自修杰楷臉書）

藝人修杰楷和賈靜雯婚後育有2女咘咘和BoBo（Bo妞），今（20日）他在臉書分享咘咘的新造型，只見她換上齊瀏海的「香菇頭」加上耍寶行為，萌度指數再破表。

照片中，咘咘不再是過去的沖天炮或旁分髮型，剪了個平瀏海西瓜皮，還頑皮地咬著2個奶嘴直視鏡頭燦爛一笑，瞬間融化大批網友心，而爸爸修杰楷看了則傻眼說「這哪招⋯可以好好吃奶嘴嗎」，忍不住笑稱咘姊每天都有新把戲。

咘咘新髮型一曝光，引來網友狂讚「咘姊怎樣都可愛」、「這次也是媽媽剪的嗎」、「太萌了」，不少人也問姐姐是搶了Bo妞的奶嘴嗎，期待日後倆萌娃一起亮相。

(中時電子報)