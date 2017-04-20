《時來運轉》運彩報報 英足總盃週末 四大強豪爭鋒

曼城本季爭奪聯賽冠軍無望，足總盃成了僅存的獎盃希望，必定精銳盡出爭取勝利。圖為曼城球星阿圭羅。(美聯社資料照)

「百年老店」英格蘭足總盃本週末進行4強決戰，由切爾西、熱刺、曼城和兵工廠四大英超強豪會師，絕對精彩可期。

英格蘭足總盃向來被喻為「爆冷溫床」，4強全部由英超目前排名前6的球隊包辦並不多見，上一次相同狀況已是08-09賽季，4強分別是聯賽冠軍曼聯、第3的切爾西、第4的兵工廠和第5的艾佛頓。

本屆4強抽籤結果，目前在聯賽排名前2的切爾西和熱刺捉對廝殺，力爭前4的曼城則惡鬥兵工廠，兩場比賽都在溫布利球場舉行，Eleven Sports直播，台灣球迷也看得到。

熱刺下賽季由於要蓋新球場將借用溫布利一個賽季，等於提前到國家隊主場與切爾西合演倫敦德比。兩隊近3季交手7場，6場聯賽各2勝2和2敗，都是在主場取勝，唯一一場盃賽是2015年聯賽盃決賽，切爾西2：0擊敗熱刺捧盃，比賽地點正是溫布利。

切爾西近4場聯賽2勝2敗，熱刺則豪取7連勝，使得雙方的差距縮小至4分，熱刺爭冠重現曙光，但由於雙方已無交手機會，因此熱刺想後來居上，需要天助自助。足總盃則不同，只要再贏兩場即可捧盃，熱刺在英超時代從未贏得足總盃冠軍，甚至決賽都沒曾打進過，上一次奪冠已是1990-91的英甲時代。熱刺近況火熱，進攻遍地開花，除了復出即取得進球的頭號射手肯恩，還有南韓國腳孫興慜和中場好手阿里頻頻進球，不無機會攻下這座山頭堡。

切爾西目標雙冠王，好消息是最近4次打進足總盃決賽全部獲勝，如果淘汰熱刺，很有機會重溫11-12賽季的冠軍美夢。切爾西的進攻比較依賴西班牙前鋒迪亞戈科斯塔和比利時中場阿扎爾，但科斯塔已有5場聯賽未進球，最近都靠阿扎爾獨撐，是一大隱憂。

曼城和兵工廠本季爭奪聯賽冠軍無望，保住前4的歐冠資格才是當務之急，而兩隊都在歐冠16強出局，足總盃成了僅存的獎盃希望，必定精銳盡出爭取勝利。曼城2連勝狀況復甦，中止之前的4連不勝；而槍手近況平平，主帥溫格上一輪使用執教槍手20年來第一次的三中衛陣型，以2：1力克米德斯堡，才中止最近各項賽事的客場5連敗。兩隊近3季交手6場，槍手2勝3和1敗稍佔上風，但本季兩次交手，曼城主勝客和保持不敗，主帥瓜迪奧拉也將對戰溫格的紀錄，改寫為5勝3和2敗。

近3季6場準決賽有4場開大分，而這兩個對戰組合本季交手4場也有3場大分，出現機率符合，較看好曼城對槍手開大分、熱刺對切爾西則推薦熱刺不敗。

(中時電子報)