嘉義53頭乳牛感染結核病 難釐清感染時間點

雲林縣是酪農大縣。（雲林縣府提供，照片不是案發場）

一批自雲林畜牧場賣到嘉義的乳牛，3月30日在嘉義一處養牛場被檢出感染牛結核病陽性，265頭中有53頭被檢出陽性，雲林縣動植物防疫所表示，今年1月底雲林的飼主轉賣給嘉義業者，3月被檢出肺結核陽性，已依照規定撲殺，尚無法釐清何時何處染病。

牛結核病是法定家畜傳染病，為人畜共通，飲用感染乳牛所產的鮮奶，有感染風險。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，因今年1月底口湖鄉吳姓乳牛場畜主想結束營業，把全數265隻大小乳牛賣給嘉義業者，3月底由嘉義防疫所檢出肺結核陽性反應，並依規定陸續執行撲殺作業，該批乳牛是在何時何處染病目前尚無法釐清。

鄭安國表示，有關肺結核病的檢驗，防檢局每年訂有計畫執行監測，至少每年每隻牛都要監測一次，該批牛隻105年度6月有214隻在雲林縣檢測全數呈陰性反應。

感染肺結核陽性的牛隻，依規定要盡快排定時間撲殺，每3個月要全場追蹤一次，連續3次（9個月）全部呈陰性者，才解除列管。

(中時)