暖暖親水公園破損嚴重 林右昌：暑假前完工
去年才啟用的暖暖親水公園，如今發生噴水池地板腐壞、破損嚴重的情況，市長林右昌要求六月底前完成修繕工作，並比照海洋廣場的高規格標準，趕在暑假時重新開放親水趴活動，讓民眾有一個消暑好去處。
林右昌19日下午率領暖暖區長林文榮、議員林明智一起前往暖暖親水公園進行視察，發現整個公園的狀況已變得越來越糟，過去所建置的木板也從底層開始腐壞，讓公園裡的設施有安全疑慮，決定四月起開工修繕，並比照海洋廣場的模式。
林右昌表示，市府除了要求承包商務必6月底前如期完工，並趕在7月1日暑假開始時啟用，此外也責成暖暖區公所規劃相關活動，例如親子戲水、水槍趴或水桶趴、水球趴等創意活動，給民眾暑期戲水的好所在。
建築師黃正銅指出，親水公園原本除了有圓形，還有星形及放射狀的圖案，若依照原有木頭材質來施作會造成很多破口，若是有間隙更容易導致刮傷，因此改採工整的排列，讓所有板面一致性平舖，再填上色來呈現原有的圖案。
暖暖區公所表示，親水公園噴水廊道及圓形噴水平台近年來已出現腐蝕、彎曲變形等現象，區公所已陸續更換損壞變形之木材。公園下方支撐材，皆為木質材料易泡水腐爛且不易更換，基於安全考量，將採用不鏽鋼材質，並全面替換平台木材，以確保民眾戲水安全。改善工程於今年4月11日開工，預定6月29日完工。
(中時)
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