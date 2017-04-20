綠色旅遊興起 全球旅客最在乎飯店這5環保設施
4 月 22 日將是世界地球日，全球住宿線上預訂平台今(20)日公布「全球永續旅遊報告」，結果顯示旅客響應首選綠色旅宿意願呈翻倍成長趨勢，旅宿對於環境友善的保護影響住客預訂意願，其中旅客住宿選擇時首要考慮有5項環保因素，包括太陽能、永續性供水系統等都是考量條件。
全球旅宿線上預訂平台Booking.com繽客發布的「全球永續旅遊報告」，針對18歲以上、去年及今年至少有旅遊一次的1,000名受訪者，調查結果顯示，有65%旅客想要入住環境友善或綠色旅宿，相較去年翻倍成長，實際入住人數也可能會加倍；有68%旅客表示環境友善旅宿將會提升預訂意願；有43%旅客會選擇搭乘大眾交通工具；有42%旅客會選擇盡量採走路、自行車或步行的移動方式，減少碳足跡。
此外，有94%的旅客願意入住使用省電燈泡的旅宿；89%的旅客願意入住冷氣／暖氣只在有人時開啟的旅宿；80%的人則願意使用低流量蓮蓬頭。且永續旅遊也代表著更真實、更在地的旅遊體驗，有36%的旅客表示，入住環境友善旅宿將能提供更在地的居住體驗。
雖然調查中僅 5%受訪旅客認為永續旅遊是一件容易的事，但有46%認為自己是環境保護的一份子，而在選擇住宿時，太陽能、永續性供水系統、低流量淋浴或馬桶、有機餐廳或食物，以及回收桶設置是旅客選擇旅宿時的首要5項環保因素。
(中時電子報)
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