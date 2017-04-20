凱菲屋道地印度美食吃到飽 期間限定只到4／30

雞肉馬薩拉飯(圖片提供：君悅)

坦督里烤雞(圖片提供：君悅)

烤羊絞肉餅(圖片提供：君悅)

印度椰香煎餅與燉綜合蔬菜(圖片提供：君悅)

台灣人對美食的口味接受度高，道地的異國料理在台灣都吃得到，台北君悅酒店的人氣自助餐「凱菲屋」，自4月18至30日推出的「天竺饗宴」，由印籍主廚推出道地家鄉風味菜色。

印度氣候炎熱，各類香料的應用是印度料理的特色，不管是大家最熟知的咖哩，或是肉類料理、甚至是飲品，都添加大量的特殊香料，也考驗台灣人對印度香料的接受度。

凱菲屋本次推出的新菜色，包括有傳說來自皇家御廚巧思的「烤羊肉餅」，將羊絞肉加上辣椒與洋蔥以及番紅花來去除羊肉腥羶味，再捏製成餅烘烤，綿密細緻，帶有些微焦香口感。

坦督里（Tandoori）烤雞則是利用坦督里這種烤爐烘烤出來的雞肉，表皮略微焦黑口感香脆，雞腿肉先以優格、綜合香料、辣椒粉揉捏後送入烤爐烘烤約10分鐘，肉質微乾但不柴是其特色，也可以把雞肉沾點優格一起吃，口感會更濕潤，也有淡淡奶香；

雞肉馬薩拉（masala）飯為用香料混合的米飯，也是印度料理不可錯過的料理，常用的香料有黑胡椒、白胡椒、肉桂、肉豆蔻、小豆蔻、月桂葉、孜然、辣椒、丁香和薑黃等等，印籍主廚史坦南針對台灣人的口味做過多次微調，米飯呈現金黃色澤，米粒軟適中，口感彈牙，愈嚼愈香！

不吃肉的朋友則千萬不要錯過印度椰香煎餅與燉綜合蔬菜， 外型很像台灣傳統小吃「麥煎」，但多了椰奶的香氣，包著燉綜合蔬菜的印度椰香煎餅，吃起來很像較厚的潤餅，口感相當清爽。

(中時)