中區高中科展 旭光高中表現亮眼

中區高中科展，環境學科獲特優第1名的旭光高中陳建翔、林俊呈及廖得宇同學（由右至左）。（楊樹煌攝）

南投草屯旭光高中參加中區第57屆高中科展，表現亮眼，有4件作品分別獲得環境學科特優、農業與食品科優等、化學佳作及生物科佳作，是縣內所有高中表現最亮眼學校，亦是全縣所有高中唯一獲得特優的學校。

旭光高中此次獲得特優的陳建翔、林俊呈及廖得宇同學，去年首度參展鎩羽而歸，今年捲土重來，將環境學科領域主題做更深入及廣度的研究，終獲該科特優第1名，將代表中區參加全國競賽；這也是該校連續第4年獲得中區代表權，更是難能可貴。

旭光高中近年來積極推展科學教育及發展學校科學創造力特色課程，今年除在中區學科能力競賽與科學展覽屢獲佳績外，並獲教育部經費補助，興建新科學館大樓，已近完工，正式啟用後將可提供南投縣學生有更好的科學學習場地。

(中時)