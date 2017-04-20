臭臭掌葉蘋婆樹有人愛了　二崙鄉打造蘋婆樹綠色隧道

二崙鄉來惠村的掌葉蘋婆綠色隧道。（周麗蘭攝）

掌葉蘋婆行道樹，受到當地村民喜愛。（周麗蘭攝）

掌葉蘋婆全年長青，臭味只有開花期，附近民眾認為ＯＫ。（周麗蘭攝）

掌葉蘋婆樹鹹魚翻生！二崙鄉詔安客家庄來惠社區雲20鄉道的行道樹掌葉蘋婆，樹齡20年樹蔭開闊，二崙鄉公所向縣府提案營造成綠色隧道。雖然掌葉蘋婆開花時有臭氣，附近村民表示「從來不覺得」，沒注意到臭味。

二崙鄉長鍾福助表示，來惠社區社區營造很精彩，有古厝還有自己打造的景點，村入口處的蘋婆樹蔭就像禮賓大道，經常有村民散步乘涼，希望縣府善用美景打造成二崙鄉的綠色隧道，使外地人也知道。

工務處長彭子程表示，縣道、鄉道以安全為第一考量，其次是休憩景觀。

掌葉蘋婆開花的臭氣令很多人難以適應，校內也遍種蘋婆的雲林科技大學，曾經有學生受不了開花期臭味，希望校方砍除重種。

「我們不覺得臭耶！」鄉長鍾福助說，花朵掉在地上腐爛才會臭，村民經常掃所以沒有困擾，而且附近都是農田，空氣流通不太感覺到臭，夏天很熱需要樹蔭，蘋婆樹那時不開花，開闊的樹蔭反而多了乘涼處，是生活好夥伴。

鍾福助表示，目前道路兩側早有一側有設置石板椅，經常有民眾休憩，希望另一側道路也能改造，來惠村民認養打掃也方便。

來惠村民鍾青芬說「很漂亮啊、不覺得很臭」，而且開花滿美的，一整年長青是最大優點，夏天可以乘涼實在太棒了。

雲林縣議員李明哲表示，詔安客家庄好幾條馬路都種掌葉蘋婆，緣由已不可考，民眾接納它的優點與缺點，能變成全台獨一無二的掌葉蘋婆綠色隧道也是美事。

(中時)