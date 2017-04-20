軍方人事調整 國防部副部長李喜明接參謀總長

現任參謀總長邱國正月底屆齡退伍，將由國防部軍政副部長李喜明上將接任參謀總長（見圖）。（本報資料照片／陳信翰攝）

蔡英文總統將在520屆滿周年，軍方人事將有新一波調整！據了解，現任參謀總長邱國正月底屆齡退伍，將由國防部軍政副部長李喜明上將接任參謀總長；另，中科院院長張冠群中將則將直升為國防部軍備副部長，並晉任為二級上將。

相關官員透露，這項人事調整，將在近日內核定，預計5月1日生效。

國防部今發布人事令，包括國防部上將參謀總長職缺，由軍政副部長李喜明上將調任；國防部上將軍政副部長由副參謀總長執行官蒲澤春上將調任；國防部上將副參謀總長執行官由陸軍司令部副司令兼督察長陳寶餘中將調任。

同時，國防部軍備副部長鄭德美上將調任總統府戰略顧問；國防部上將軍備副部長由國家中山科學研究院院長張冠群中將調任。

(集團連線報導)