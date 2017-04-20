故宮國寶衍生商品設計賽開跑 獎金創新高

「國立故宮博物院第7屆國寶衍生商品設計競賽」即日起開始徵件至5月31日截止。故宮歡迎外界使用106年度特展及opendata平台精選文物系列文物為發想靈感，運用巧思將國寶精神與精湛工藝穿越時空，創造文物新型態與價值。

這次競賽總獎金79萬元，首獎獎金15萬元均為歷屆最高，主要分為家飾用品設計與平面藝術設計兩組，得獎作品將有機會開發為故宮商品，得獎人更可透過故宮創意平台成為國寶設計師。

故宮為積極推動文化創意產業，使青年學子能更親近故宮的國寶文物，並使豐富的中華文化精神得以延續，藉由此次設計競賽、校園巡迴暨美學講座、成果發表暨頒獎典禮、競賽成果展示等活動，培育設計人才投入「古文物．新創意」衍生商品開發的行列。

故宮「國寶衍生商品設計競賽」已邁入第7屆，持續以「NPM AWARD 故宮獎創意」為競賽精神，讓參賽者藉由認識國寶文物與參與衍生創意的發想，激盪出更多具設計能量的文物衍生商品，今年度擴大舉辦，許多亮點都吸引參賽者的目光。第一，總獎金達79萬元、首獎獎金達15萬元，均為歷屆最高。第二，校園暨美學講座場次增加為19場，巡迴全台北、中、南、東部，每場都有專業講師與大家分享故宮文物與設計應用。第三，獲獎作品本身及其附隨之說明文字、圖片之智慧財產權及其他權利皆屬於原創作者或團隊。第四，得獎者將有機會與故宮品牌授權及合作開發廠商合作，成為國寶設計師，得獎作品後續開發為故宮商品，將於商品外包裝或說明卡上標註創作者姓名。每一項亮點都代表故宮於培育文創設計人才不遺餘力。

本著「公共分享傳遞文物知識」、「多元應用開拓美學培育」、「創新開放扶植文創產業」三方面的競賽宗旨，故宮希望參賽的設計師們能夠結合生活發揮創意，讓故宮文物之美，得以深植人心，設計出最有創意的衍生商品。

競賽收件 : 106/3/30(四)至5/31(三)17:00止

(中時)