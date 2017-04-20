花博路跑捐200組新衣鞋助弱勢‧中市將蓋全國首座身障運動中心

台灣全民運動協會理事長游明德（左五），今天捐贈200組衣服及鞋子給大台中社福團體，邀請身障朋友一起走出來、快樂的運動！（陳世宗攝）

2018年世界花博在台中！為宣傳花博活動，由台灣全民運動協會主辦的「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑，將於母親節展開！主辦單位20日特捐贈200組衣服及鞋子給大台中社福團體，鼓勵身心障礙及兒少福利團體參加路跑、挑戰人生，一起為花博、為健康而跑！

新衣鞋捐贈儀式在市政大樓舉行，市府運動局長王慶堂、社會局長呂建德、新聞局主秘林尚賢等代表共同見證；由台灣全民運動協會理事長游明德，將200組運動衣鞋交給受贈單位代表，場面溫馨。

王慶堂指出，運動活動結合公益是值得推廣的模式！感謝台灣全民運動協會對弱勢團體的支持，衣鞋捐贈鼓勵弱勢朋友投入運動行列，運動不僅可改變生活型態，還能提升生活品質；台中即將興建專門給身心障礙朋友使用的運動中心，希望讓大家生活得更健康。

呂建德說，市長林佳龍很重視身心障礙朋友的福祉，要讓他們快樂，就是要讓他們走出來，這次捐贈同時鼓勵弱勢朋友走出戶外，可改善他們的生活品質；台中是生活首都、宜居城市，更是個愛心城市，感謝台灣全民運動協會與市府一同營造愛的環境。

捐贈衣鞋的台灣全民運動協會理事長游明德表示，他認為做公益是企業的責任，這次捐贈也要感謝中國時報副總編輯蔡水星的大力促成；他很樂意為台中在地努力，日後台中若有需要協助的地方，一定鼎力相助，一句話「沒問題」！

社會局表示，此次受贈單位，包括慈馨兒少之家、光音育幼院、奇歷兒少之家、社團法人中華傳愛社區服務協會、台中市西屯區何明社區發展協會、財團法人基督教惠明盲人福利會附設台中市私立惠明盲童育幼院、台中市私立惠明視障者教養院、財團法人十方啟智文教基金會附設十方啟能中心、台中市愛心家園、財團法人中華民國婦聯聽障文教基金會附設台中市私立至德聽語中心、財團法人台中市私立信望愛智能發展中心等共11個身心障礙及兒少福利團體。

(中時)