康寧視傳系畢展「鏡態」 將參賽高雄青春設計節

康大視傳系畢展「鏡態」，展出6部影片作品，校長黃宜純（黃背心者）鼓勵學生走出校園參賽。（程炳璋攝）

康寧大學視傳系20餘位學生完成6件畢展影片作品，正在校內展覽，這些作品5月7日前進高雄駁二特區，參加青春設計節的全國大專院校影片比賽與展覽，校方今年再挑選一組大三學生的作品參賽，累積比賽經驗。

康寧資傳系畢展主題「鏡態」正在校園內展覽，今年由大四20餘位畢業生合力完成6件展覽作品，包括4部微電影《盛夏的答案》、《限時關係》、《噬》、《失語》及1部2D動畫《浪子》和一部偶動畫《天使的背包》。

展覽的6部影片平均片長20分鐘至半小時，皆為原創作品，同學們自行創作錄製主題曲。康大校長黃宜純看完影片後，邀請安南區51里里長，到學校欣賞6部微電影作品。

康大視傳系6部影片作品5月7日前進高雄駁二特區，參加青春設計節展覽與比賽，校方今年打破往年都是大四參賽的慣例，找來一組大三作品《重生》參賽，鼓勵優秀學生作品勇敢走出校園。

(中時)