沒症狀也會傳染 桃衛局找麥當勞叔叔預防腸病毒
桃園市政府衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，今天下午在龜山幼兒園進行腸病毒宣導，用教唱跳的生動方式，教小朋友養成洗手好習慣。
衛生局疾病管制科股長詹媛媛說，往年4月中是腸病毒開始氾濫的時期，但今年因為冷得比較久，前周僅有253人因為腸病毒被送往醫院門診和急診，前周則有290人，比去年同期少，但人數仍在增加中。
「家長要注意的是病童轉為重症」，她指出，腸病毒的病程發展快速，若小朋友開始出現嗜睡、嘔吐、四肢無力、高燒不退、睡夢中抽蓄的症狀，就要立即送至林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院和聖保祿醫院等桃園市腸病毒責任醫院治療。
詹媛媛也強調，有些人感染腸病毒後並不會出現症狀，「但仍會傳染給別人」，尤其是發生在大人身上，因此提醒家長回家抱小孩前務必要洗手，若小孩感染腸病毒，無論症狀輕重，都不要讓小朋友上學。
(中時)
關鍵字：腸病毒、麥當勞叔叔之家慈善基金會
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