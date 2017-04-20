前途茫茫？ 6成5上班族沒目標
根據勞動力發展署台灣就業通調查顯示，過去一年，有近6成5的上班族並未替自己設下任何目標與方向，或是因目標與現實落差太大而無法達成，勞動部指出，勞工可多利用政府職訓資源，以因應就業市場需求與變化，進而達到所期望的工作目標。
根據台灣就業通進行的「2017上班族職場目標大調查」，以電話訪問方式進行獨立樣本訪問，在95％的信心水準下，回收有效樣本數1067份。去年有高達6成4的民眾「沒有」為自己訂下職場目標，另有1成8的民眾則是訂下目標，卻大多因為與現實落差太大而未實現，新的一年中，有高達4成5的上班族希望能先加強工作上的專業技能，2成7的上班族希望再發展個人興趣的第二專長。
勞動部指出，為協助上班族自我提升，勞動部「產業人才投資方案」，持續提供在職勞工3年7萬元的課程訓練費用補助，目前線上有超過500個課程開放報名中，勞動年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險或農民健康保險被保險人身分的在職勞工，只要符合資格都能報名，希望上班族把握機會，透過訓練課程加值自身價值。
(中時)
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