文博會》「彰化味」不只有肉圓！邀您看戲、品工藝、DIY

彰化八卦山大佛是著名景點。（達志影像／shutterstock提供）

說到彰化？或許大家腦海第一印象是八卦山大佛、鹿港天后宮、田中美麗花卉等，對喜愛美食的人而言，莫過於就是北斗肉圓、彰化爌肉飯了！然事實上，彰化的美與好不僅只有如此！來位於華山1914的文博會走走吧！看人間國寶工藝大師展露絕技、玩特色DIY，累了話喝杯彰化好茶，用我們的眼、心認真體會屬於「彰化味」的幸福時光！

彰化鹿港老街品歷史。（達志影像／shutterstock提供）

彰化縣除有好山好水、最重要的是「文化傳承」保留古早精髓、動聽的歌仔戲中訴說先賢歷史與美麗傳說、傳統木雕、錫雕、燈籠彩繪保留了民俗之美，更遑論南管樂器、琵琶修復這些老師傅所承載的技藝！

彰化肉圓，就是彰化小吃的第一名模。（本報系記者 陳志東攝）

為迎接彰化縣即將榮光建縣300年的歷史重要里程之時，彰化縣文化局策劃了一系列打造彰化城市品牌－彰化味的各項活動，20日上午在台北華山文創園區「彰化縣主題」館舉行「幸福時光彰化味系列活動榮光開跑記者會」，彰化縣副縣長林明裕代表縣長魏明谷與會。

彰化錫雕大師陳萬能展現精湛的工藝技巧。（林宜靜 攝）

彰化錫雕大師陳萬能展現獨創技藝，現場也展示了大師所創作的公雞，炯炯有神的眼睛、細膩羽毛讓人讚嘆藝術之精美！（林宜靜 攝）

記者會現場首先由錫雕大師陳萬能展現獨創技藝，透過人間國寶巧手，銀白的錫彷彿有了新生命，現場也展示了大師所創作的公雞，炯炯有神的眼睛、細膩羽毛讓人讚嘆藝術之精美！

三個年輕女孩帶來歌仔戲，從小學唱戲的她們用細膩嗓音娓娓道出彰化之美。（林宜靜 攝）

緊接著是三個年輕女孩帶來歌仔戲，從小學唱戲的她們用細膩嗓音娓娓道出彰化之美。而稍後也由三位來自彰化的書法家寫出屬於他們心中的「彰化」。從藝術、文化中，讓我們看到不一樣的彰化味

彰化縣文化局即日起至4月23日在台北華山文創園區有一場2017台灣文創博覽會-彰化主題館，以「幸福時光彰化味」為主軸展出。（林宜靜 攝）

彰化縣文化局即日起至4月23日在台北華山文創園區有一場2017臺灣文創博覽會-彰化主題館，以「幸福時光彰化味」為主軸展出，活動期間邀請人間國寶施鎮洋、陳萬能、李秉圭、施至輝等多位彰化縣工藝大師展藝作品。

另規劃有DIY體驗項目，有別於一般靜態會場展覽，部分DIY體驗活動採預約報名或現場報名方式，可上2017台灣文創博覽會網站進行報名，預約報名須登入FB會員或活動通會)。歡迎民眾到彰化主題館走一趟，感受彰化的獨特魅力。您會發現，彰化味不僅是只有大佛、小吃，你會發融合現傳統與現代的彰化，不停再改變，每每都有新發現！

不管是不是出身彰化，台灣人對「彰化味」又是什麼樣的感覺呢！（林宜靜 攝）

首場活動文博會『幸福時光彰化味』主題館」已在台北華山文創園區登場，另有「彰化味關鍵字徵集」、「彰化味微電影腳本徵件」活動，預計於5月15日起開始徵件，歡迎來說說屬於您的彰化味。

來自彰化的錫雕大師陳萬能作品，展現精湛手藝。（林宜靜 攝）

此外，系列活動之一的「彰化味關鍵字徵集」，將採全民網路票選，讓全國民眾共同尋找真正代表「彰化味」關鍵字，更備有豐富獎品。另外，「彰化味微電影腳本徵件」活動，讓大家把自己感受及記憶中的彰化味，運用微電影腳本方式傳達，活動預計106年5月15日開始徵件。

彰化夕陽美景。（達志影像／shutterstock提供）

彰化的美等待你來發現，北部的你不妨先來文博會走走，聽南管、玩DIY、看大師手藝！當你對彰化有更深一層認識後，不妨也親自來彰化實際玩玩，看濁水溪畔那一塊塊綠意盎然的農田、一群熱血奔騰人跑過金黃稻穗的田中馬拉松、有著深遂臉孔來自不同國家的人步行在八堡圳的二水跑水節，有「花的故鄉」美稱的田尾花卉、橙紅似火的東螺溪木棉花道！幸福離我們不遠，等待我們親身去體會！

幸福時光 彰化味（台灣文博會）。（林宜靜 攝）

幸福時光 彰化味（台灣文博會）

日期：4月19日～4月23日

地點：華山1914創意園區

(中時電子報)