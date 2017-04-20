獨步全球!台灣麥當勞5月底推出首張儲值卡 集點換商品

台灣麥當勞獨步全球，「麥當勞點點卡」具有儲值、積點、兌換商品3合一功能，2種顏色供消費者選擇。（圖片提供／台灣麥當勞）

「麥當勞點點卡」兌換餐點點數分為20、50、100點3種級距。（圖片提供／台灣麥當勞）

以「麥當勞點點卡」消費200元，能以點數20點兌換蛋捲冰淇淋（單點價18元）或小薯（單點價30元）。（圖片提供／台灣麥當勞）

繼年初網路流傳麥當勞將推專用儲值卡消息，現已獲得台灣麥當勞證實，將於5月底獨步全球發行「麥當勞點點卡」。

台灣麥當勞表示，因各國麥當勞推行優惠方案不同，台灣麥當勞發行的點點卡，為首創同時具有「儲值、積點與兌換商品」3種功能的儲值卡。

據台灣麥當勞提供資料顯示，點點卡消費10元即贈送1點，目前點數級距有20、50及100點3種，20點可兌換「蛋捲冰淇淋」或「小薯」;50點可兌換「四塊麥克鷄塊」、「大薯」或「柳橙酷蘇打」;100點可兌換「麥香鷄經典套餐」、「麥香魚經典套餐」或「六塊麥克鷄塊經典套餐」，每次儲值最低金額為100元。

也就是消費者最少在麥當勞消費200元，即能以點數20點兌換蛋捲冰淇淋（單點價18元），消費滿1000元能以100點兌換六塊麥克鷄塊經典套餐（套餐價105元），讓消費者省錢也能吃飽飽。

台灣麥當勞表示，麥當勞點點卡預計5月底推出，目前仍在內部訓練階段，先前網路流傳的「首發紀念卡」僅提供麥當勞員工實測及教育訓練使用，已陸續提供全國麥當勞員工測試，發行量約2萬張。針對消費者發行的「麥當勞點點卡」相關儲值方式及首波優惠好康，將在內部訓練完成後正式對外公布，喜愛麥當勞的消費者敬請期待。

(中時)