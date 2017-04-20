多特好衰 上周主場碰炸彈 客場巴士也晚開

多特蒙德的巴士在警車開道下，從飯店出發前往摩納哥主場。（美聯社）

德甲多特蒙德在歐冠8強兩回合3比6遭法甲摩納哥淘汰，不過回顧這兩周的歐冠征戰，「普魯士大黃蜂」真是流年不利，先是上周主場首回合球隊巴士在路上遭不明爆裂物襲擊，折損後衛巴特拉（Marc Bartra）；今天客場第2回合，巴士從飯店出發又因維安因素延誤，硬是多等了20分鐘。

上周在爆炸中受傷的西班牙後衛巴特拉，手術後仍隨多特出征摩納哥當啦啦隊，從右手腕可以看到包紮的紗布。（美聯社）

「最糟的事情都給我們遇上了，」多特教頭圖克（Thomas Tuchel）說：「我們要在晚上7點15分出發，所有人都準備好上了巴士，卻乾等了16、17分鐘。我們問護送的警察為何不能開車，他們只說是『維安因素』。」

一朝被蛇咬，十年怕草繩。圖克說，全隊8天前才碰上爆炸案，這下子立刻勾起了不好的回憶。

「我們應該要全神貫注在球賽上，準備開心踢球。但我們完全不知道發生了什麼事情，這15分鐘的延誤讓我們無法思考足球，」圖克說：「當下每個人都變得非常安靜，氣氛變得很奇怪。我不確定這是不是有影響，我或許還好，但球員我不知道，也許你得問問他們。」

足球比賽從開賽時間往前推，從球隊離開飯店、預計車程、抵達球場、熱身到賽前進場，全都有一貫的流程表，被延誤20分鐘其實相當「巨大」。即使歐洲足聯將此役延後5分鐘開踢，多特的賽前準備仍被壓縮了15分鐘。這樣看來，要拚逆轉的大黃蜂開賽17分鐘內就被摩納哥攻入2球，還真的是情有可原。

(中時電子報)