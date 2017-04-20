多特好衰 上周主場碰炸彈 客場巴士也晚開
德甲多特蒙德在歐冠8強兩回合3比6遭法甲摩納哥淘汰，不過回顧這兩周的歐冠征戰，「普魯士大黃蜂」真是流年不利，先是上周主場首回合球隊巴士在路上遭不明爆裂物襲擊，折損後衛巴特拉（Marc Bartra）；今天客場第2回合，巴士從飯店出發又因維安因素延誤，硬是多等了20分鐘。
「最糟的事情都給我們遇上了，」多特教頭圖克（Thomas Tuchel）說：「我們要在晚上7點15分出發，所有人都準備好上了巴士，卻乾等了16、17分鐘。我們問護送的警察為何不能開車，他們只說是『維安因素』。」
一朝被蛇咬，十年怕草繩。圖克說，全隊8天前才碰上爆炸案，這下子立刻勾起了不好的回憶。
「我們應該要全神貫注在球賽上，準備開心踢球。但我們完全不知道發生了什麼事情，這15分鐘的延誤讓我們無法思考足球，」圖克說：「當下每個人都變得非常安靜，氣氛變得很奇怪。我不確定這是不是有影響，我或許還好，但球員我不知道，也許你得問問他們。」
足球比賽從開賽時間往前推，從球隊離開飯店、預計車程、抵達球場、熱身到賽前進場，全都有一貫的流程表，被延誤20分鐘其實相當「巨大」。即使歐洲足聯將此役延後5分鐘開踢，多特的賽前準備仍被壓縮了15分鐘。這樣看來，要拚逆轉的大黃蜂開賽17分鐘內就被摩納哥攻入2球，還真的是情有可原。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。