微波雞蛋炸傷清潔工 過失重傷害起訴

趙姓女清潔工前年8月在駐點的茶水間拿工具時，微波爐突然炸開，導致眼睛受傷，右眼視神經並因創傷性病變萎縮。高雄地檢署調查，在趙婦駐點公司上班的林姓女子將雞蛋帶殼直接拿進微波爐微波釀禍，依過失致重傷害將林女起訴。

(中時)