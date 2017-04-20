提昇防救災能力 林管處召開防汛聯繫會議

南投林管處邀集相關機關單位召開防汛聯繫會議，期切實做好機關間橫向聯繫。（楊樹煌攝）

林務局南投林區管理處今〈20〉日邀集相關機關單位召開「106年度防汛聯繫會議」，希望能在災害應變分秒必爭的情形下，切實做好機關間橫向聯繫，以提昇政府機關整體防救災能力。

林管處表示，台灣地區的汛期為每年5月1日至11月30日，是台灣地區雨量最豐沛的梅雨及颱風季節。梅雨主要來自大陸長江流域的雲雨系，而颱風則是太平洋低氣壓所形成，這兩者皆可能會帶來連續性強降雨，也是最易發生土石流等災害的原因。

林管處指出，近年氣候變遷，水文氣象極端不穩定，天然災害無法避免，防汛準備工作必需每年加以執行及演練，南投林管處希望能透過充分的防汛準備，於轄管範圍發生災害時能有效應變，俾將災害損失減輕至最低。

今年的防汛教育訓練及防汛聯繫會議，除使參加此次教育訓練的相關人員在工程防減災專業技能方面能有所提升及助益，並邀請到台中、南投、彰化及雲林縣(市)政府、水土保持局南投、台中分局、水利署第三、四河川局、臺灣大學及中興大學實驗林管理處及林管處各災害緊急處理與維護工程開口契約廠商及各工作站等相關機關、廠商及單位人員召開防汛聯繫會議，以建立各機關及單位間災害應變運作、聯繫、協調及支援機制，以提升政府機關災害應變能力。

(中時)