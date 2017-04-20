配合新南向政策 亞大學術成果豐碩
配合政府推動新南向政策，亞洲大學去年成立「東南亞區域研究中心」，目前在學術交流方面已獲得豐碩成果！校方除陸續與新加坡、印尼等國共55所知名大學簽訂合作，接下來也將分批輔助學生赴新加坡、馬來西亞等國進行學術研習、擔任國際志工，並有他國學生來亞大研習。
「學生國際移動力更勝以往！」亞洲大學國際學院院長陳英輝強調，即日起到暑假，將有224名學生到歐美、日本及東南亞等地研習，其中，配合教育部新南向築夢學生就有207人，他們分別選擇到新加坡、印尼、越南、泰國及馬來西亞、印度、尼泊爾等國；另有100名師生到印度、柬埔寨等7國當國際志工，總計前往新南向國家的學生有302人。
陳英輝說，亞大也將派出30名學生到新加坡南洋理工大學習，其中10人還會到該校實驗室與國際學生及學生共同做研究，南洋理工大學也將提供每名學生約6萬4千元獎勵金；此外，亞大更將選派5名創意領導學程學生赴泰國參加世界學生領袖大會。
在國際學生來台研習方面，陳英輝表示，今年暑假陸續有來自世界共330名學生到亞大研習，除美國杜蘭、德州農工大學、香港大學等50位學生，其餘280人皆來自新加坡南洋理工大學、馬來亞大學、泰國清邁大學等5國11所新南向國家大學。
「要讓台灣學生將來到東南亞就業更具競爭力！」陳英輝強調，亞大上學期即開辦印尼、越南語課程，已有127名本地生選修，也將再開辦，師資由亞大招收的東南亞國家博士生輔助。一個月後，將優先選派選修印尼、越南語的學生赴該國研習。
(中時)
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