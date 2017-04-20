賣菸送電扇 菸害防制不敵菸商促銷花招
國內一包菸的菸稅與菸捐合計31.8元、在地生產的進口菸卻賣50元低價，零售商進貨3條（30包）還可獲贈電扇，國內反菸團體痛批菸商低價促銷的行為「十分可惡」，而政府相關單位無力制止、推卸責任「十分可恥」。
台灣菸害防制法10年未修正，使得台灣菸害防制起步是亞洲最早、但在各國防制行動突飛猛進時，台灣相對跟不上腳步，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，依歐盟標準評比，台灣菸害防制只有69分，無菸環境更是不及格。
有國中老師指出，菸商推出1包只要50元的在地生產進口菸，舖貨到校園附近的傳統零售商店，甚至利誘店家進貨3條，可以贈送10吋電扇。另外，菸商也積極行銷按壓濾嘴可以變換像香水，有前、後段味道的加味菸品。
董氏基金會執行長姚思遠說，目前每包菸的菸稅與菸捐就要31.8元，菸商不計成本鋪貨，就是「獎勵」零售商推銷便宜的進口菸；而且可以變換果香、薄荷等口味的加味菸品，這些都會讓學生更容易接受菸品。
台灣醫界菸害防制聯盟理事長顏啟華指出，15歲以下開始吸菸，因免疫能力、肺部未成熟，傷害比大人更嚴重，縱使以後戒菸，細胞DNA的病變高達164種，得到肺癌是正常人5倍；而室內PM2.5的汙染90％來自菸害，二手菸比一手菸更毒！
政府修正菸害防制法速度慢，敵不過菸商眼明手快的行銷，兒福聯盟、醫界菸害防制聯盟、全教總聯合會與董氏基金會呼籲政府加快修法腳步，讓法案順利送進立法院審查，不過，國健署說不出通過的確切時程，據了解，菸商的阻撓勢力已伸入行政院。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。