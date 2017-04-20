賣菸送電扇，菸害防制不敵菸商促銷花招

董氏基金會痛批菸商以「賣菸送電扇」的促銷手法。（陳志祥攝）

國內一包菸的菸稅與菸捐合計31.8元、在地生產的進口菸卻賣50元低價，零售商進貨3條（30包）還可獲贈電扇，國內反菸團體痛批菸商低價促銷的行為「十分可惡」，而政府相關單位無力制止、推卸責任「十分可恥」。

台灣菸害防制法10年未修正，使得台灣菸害防制起步是亞洲最早、但在各國防制行動突飛猛進時，台灣相對跟不上腳步，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，依歐盟標準評比，台灣菸害防制只有69分，無菸環境更是不及格。

有國中老師指出，菸商推出1包只要50元的在地生產進口菸，舖貨到校園附近的傳統零售商店，甚至利誘店家進貨3條，可以贈送10吋電扇。另外，菸商也積極行銷按壓濾嘴可以變換像香水，有前、後段味道的加味菸品。

董氏基金會執行長姚思遠說，目前每包菸的菸稅與菸捐就要31.8元，菸商不計成本鋪貨，就是「獎勵」零售商推銷便宜的進口菸；而且可以變換果香、薄荷等口味的加味菸品，這些都會讓學生更容易接受菸品。

台灣醫界菸害防制聯盟理事長顏啟華指出，15歲以下開始吸菸，因免疫能力、肺部未成熟，傷害比大人更嚴重，縱使以後戒菸，細胞DNA的病變高達164種，得到肺癌是正常人5倍；而室內PM2.5的汙染90％來自菸害，二手菸比一手菸更毒！

政府修正菸害防制法速度慢，敵不過菸商眼明手快的行銷，兒福聯盟、醫界菸害防制聯盟、全教總聯合會與董氏基金會呼籲政府加快修法腳步，讓法案順利送進立法院審查，不過，國健署說不出通過的確切時程，據了解，菸商的阻撓勢力已伸入行政院。

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(中時)