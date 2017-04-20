嘉義梅山賞螢季來囉！螢光閃閃中享用特色野餐
瑞里紫藤花季剛結束，梅山賞螢季接踵而來，文觀局20日辦理「梅山星夜螢光饗宴」記者會，邀請大家前來瑞里山區秘境，徜徉靜謐星空、感受螢光閃閃並享用特色野餐。
為了迎接即將在今年6月底完工的梅山太平雲梯，將打造優質的嘉義山區旅遊，縣府從今年3月以梅山汗路迎春活動為開場，4月的瑞里紫藤季，再來就是螢火蟲季節，預計將梅山鄉打造成一個四季都可以觀光的地區。
文觀局在瑞里紫藤花季結束後，在20日舉辦梅山星夜螢光饗宴記者會，活動推出每周三、四、五平日限定體驗以及限量主題賞螢2日遊，在5月11日也在嘉義縣竹崎鄉圓潭自然生態園區舉辦「天上銀河、地上銀河、生態環境教育及草地野餐音樂會」由生態舞樂交織而成的「光之饗宴」。
這次賞螢季規畫了光之3部曲，有「梅山星夜螢光饗宴」，結合草地音樂會及當地特色餐點，在蟬鳴螢舞的自然環境中，感受5感全開的光之饗宴；「平日限定體驗團」，在活動期間的周三、四、五推出限定野餐組、特色DIY與螢火蟲生態導覽；「季節限定體驗團」，搭配賞螢季推出車資我來出，帶你優惠玩的限量賞螢2日遊，結合螢火蟲以及部落的深度旅遊行程，並有螢火蟲奶奶帶路導覽。
副縣長吳芳銘表示，一年一度的大阿里山螢火蟲季已經展開，這裡蘊藏有60多種的螢火蟲，數量高居全國，要看螢火蟲就一定要來大阿里山區賞螢，我們可以在這裡看到天上的銀河，也可以看到地上的星星。
(中時)
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