為釋迦買保險，台東農民試水溫

太平釋迦產銷班長賴榮豐，今天上午到台東地區農會為釋迦投保。（莊哲權攝）

農委會在台東開辦「釋迦收入保險」，太平釋迦產銷班長賴榮豐今天上午前往投保，在台東地區農會搶得頭香，陸續也有零星農民前往為釋迦買保險，但是均只有幾分地，多數農民對該政策仍抱持觀望，目前僅止於試水溫。

台東地區農會是台東釋迦主要產區，今天有卑南鄉4位農友包括太平產銷班長賴榮豐、東區農理事楊才松及農友林泓緯、楊林秀蘭各投保0.13到0.2公頃，保費約數千元，另外，太麻里地區農會、東河鄉農會各有1農民投保。

在台東地區農會搶得頭香的老農賴榮豐說，去年尼伯特颱風侵襲，2公頃釋迦園全軍覆沒，損失慘重，早上忙完農事後，心念一轉就來保投，但是對內容還不是很了解，配合政府新政策，先試試看。

農委會今年推出釋迦收入保險，申保期限至4月30日止，保險期為5月至隔年4月底，每公頃保險費為5萬2300元來算，農委會補助一半，台東縣政府補助5％，農民需負擔保險費2萬3535元，農民遭受天然災害時，仍可依規定領取災害救助金，但須先扣除中央補助的保險費。

不過，農民認為天然災害現金救助、保險應該「一碼歸一碼」，天災時現金救助不應先扣除投保保費，希望將來能修法。

(中時)