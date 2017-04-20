明道大學男女合宿16年，是全國先例

明道大學男女合宿實施長達16年。(鐘武達攝)

明道大學男女合宿，男女學生可以在聯誼廳活動交流。(鐘武達攝)

成功大學學生會改選有候選人提出男女混宿的政見引發熱烈討論，其實，明道大學16年前創校時就首創全國大學宿舍男女合宿的先例，除了畫定女生寢室區域為男生禁地，其餘均由學生自治管理，16年來不曾有問題。

明道大學秘書長周建明說，基於信任自己學生的信念，創校時興建的2棟宿舍，就沒有區分男生或女生，而是採取男女合宿，當年這是全國大學首創，更是明道大學的特色之一。

周建明表示，學生申請住宿，要依自治會規定先簽住宿公約，以志強宿舍的管理為例，3至6樓是住男生、7至10樓是女生，不管男、女都可以進出公用的交誼廳空間，但是，女生樓層寢室區域則是「男生止步」，開放之餘還是能保有安全與隱私。

學生的住宿生活，學務處則會規劃辦理多元的活動，讓交誼廳變廚房、白色情人節安排巧克力DIY、元宵節煮湯圓，以及每個月的例行慶生會，有學生還透露，不少學生情侶也會在這裡約會談心。

宿舍每層樓都有交誼廳，不分男女都可以一起聊天，鍾姓男學生說，感覺很開放，但是，穿著不能太「隨便」。餐旅管理學的系蔡月婷則表示，男女合宿很方便，同學有事要討論，只要約在交誼廳就可以，不過，晚上討論的音量如果太大，就會「討人厭」。

(中時)