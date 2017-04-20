Port23 推母親節雙人套餐抽法國鞋
今年Port23攜手法國鞋品Bensimon推出「媽，啵一下！Port23 X Bensimon繽紛雙人套餐」，讓母親在屬於她的感恩節日享用美食又穿好鞋。凡消費套餐，即贈1份限量Bensimon鞋帶卡及2張品牌鞋款折價券，每份套餐還送抽獎券1張，有機會抽中Bensimon經典鞋款乙雙，向媽媽表達心意「啵」一下，心也緊緊「繫」在一起。
5月1日至14日於Port23推出的「媽，啵一下！繽紛雙人套餐」，每套TWD1,180元+10%服務費，「Port23」將於5月15日抽出價值TWD1,680元的Bensimon經典鞋款共三名，並於富藝旅台北大安粉絲專頁公佈。
母親節套餐中，前菜為特製「每日湯品附麵包」及新鮮綠捲鬚生菜搭配油醋醬的「主廚沙拉」，主菜可由近十款「Port23」主廚拿手的義大利麵、燉飯中擇二款，包含人氣料理「寬扁麵佐雞肉起司奶油醬汁」，奶油醬汁搭配多樣時蔬，爽口不黏膩；或保有鮮甜海味及鮮綠醬汁的「青醬野菇燉飯佐香料烤透抽」等。
除了享受美味的主食外，最後搭配烤至膨鬆鬆軟的「荷蘭鬆餅」加上酸甜莓果，與媽媽重溫少女般的甜蜜時光，如同穿上舒適繽紛的Bensimon後，變身優雅迷人的女孩，每一秒都是與媽媽的溫馨享受。
(中時)
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