新聞深喉嚨》塑化劑去「毒」＋毒品公賣 台灣要變「毒品王國」？

中天新聞

年金改革紛擾中，新政府竟然又暗渡陳倉！近日預告修正《毒性化學物質管理法》，把包括「塑化劑」在內的91項「第四類毒性化學物質」，改稱「關注化學物質」。環保署的毒性化學物質，原分四類，包括第一類的「難分解物質」、第二類的「慢毒性物質」、第三類的「急毒性物質」，及有污染環境或危害人體健康之虞的第四類「毒化物」。化學局副局長陳淑玲表示，第四類的物質有許多是環境荷爾蒙，在國際間並未普遍被認定為毒性物質，為後續管理溝通，因此才修法將第四類改為「關注化學物質」。這說法有沒似曾相似，又是「國際」，這其中有什麼八卦嗎？輿論砲轟後，環保署改口說有9種塑化劑改列第一或第二類，其餘將逐一盤點。但從美豬，到核災食品，到大幅度開放農藥殘留，再到塑化劑「去毒」，新政府到底想幹嘛啊？

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司法改革國是會議本週又有大驚奇！第五組在檢討「緝毒政策與毒品重刑化政策」時，委員之一的宜蘭監獄管理員林文蔚認為，目前監所對單純施用藥物者難收實質成效，收取戒治費用變相懲罰成癮者家屬，建議單純施用藥物全面「除罪除刑」，對於無傷害性或低度傷害性的藥物「除罪化」，例如大麻除罪化。林文蔚認為，藥物交易有龐大的利潤，其實都是因為風險成本，若交易和施用沒有被捕的風險，藥物交易獲利很低，交易量就會限縮。所以，「政府出資製造販賣」，「藥物公賣」，能達到減害及砍斷市場供應鏈的效果，因為價格統一透明，品質好，政府介入當「藥頭」，原先市場上的製造和販賣者就無利可圖，也能顧好成癮者的健康。這是多麼美好的「毒品烏托邦」願景啊？這「毒品經濟學」，合理嗎？

司法改革國是會議如今之所以被批為「提案放天燈，落地都垃圾」，正是因為太多與庶民生活完全「平行世界」的誇誇其談，但真正國人切身之痛卻避而不談。19日又一個震驚社會的判決，精心布局犯下「媽媽嘴咖啡」兩死謀殺案的謝依涵確定「逃死」，無期徒刑定讞，但最快再關20年10個月又15天就能假釋出獄，而法官的理由又是「可教化」，而依據是「信仰上帝」等等。國人的忍耐真的快到極限了，殺人犯只要「信教」，「學測高分」，「小學當過模範生」，或者「曾被家暴」、「很孤單」等等都可以「逃死」。如果如今新政府「帶風向」就是要廢死，趕快修法，免得法官還得想這麼多理由，也別再唬弄百姓了吧！不敢討論廢死議題的司改會議，拜託趕快停開，別再浪費納稅人血汗！

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美國白宮上週宣布，已派遣「卡爾文森號」航空母艦打擊群前往朝鮮半島海域以牽制北韓，如今卻傳出該艦根本就駛往相反方向，在遙遠的印度洋和澳洲海軍舉行聯合演習。白宮將此「訊息傳遞失誤」歸咎於國防部，是雙方「溝通不良」所致。目前卡爾文森號已在開往朝鮮半島途中， 將於25至28日進入朝鮮半島東部海域；而原先報導也將駛往西太平洋的尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）則將開往中東。問題是，一艘航空母艦的動向成謎，真的是「訊息傳遞失誤」嗎？而美國總統川普操作這個訊息威嚇北韓，也玩得不亦樂乎，似乎不像「失誤」。這其中到底有什麼內幕？

主計總處副主計長蔡鴻坤19日在一場座談會上表示，我國實質薪資水準不如16年前，很大原因就是製造業外移，製造業員工的年薪通常可超過百萬元，但製造業的就業機會是減少的；反觀這幾年增加的工作以服務業居多，但以餐飲服務業為例，其平均薪資僅33K，遠不及製造業薪資水準。天啊！這令人驚訝的是難道主計總處現在才知道？製造業不會回來了，要加強服務業競爭力，這不正是馬政府推動《兩岸服務貿易協定》的原因，但「太陽花」世代不領情，民進黨也幫腔擋下來了，那請教蔡總統開的救低薪藥方是？

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8年要舉債8800多億元的所謂「前瞻基礎建設計畫」，彰化要蓋捷運，連彰化人都在罵是「一人一車廂」。宜蘭要蓋北宜直鐵，交通部卻硬塞給人家輕軌。更扯的是，雲林縣的計畫中，竟然還有一條連結省道78甲線與北港朝天宮的所謂「朝聖大道」！雲林縣政府主張，因為北港朝天宮是媽祖信仰重鎮，所以開了這條路便於信徒進香，可以繁榮地方，但是15公里要花將近140億元！砍年金時，蔡總統說國家財政困難，但這樣撒錢，卻又讓百姓不禁納悶，國家財政到底困難在哪？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)