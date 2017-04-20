太保國小製繪本 營造小朋友認同力

太保國小推出「瓜田稻香太保好地方」故事繪本，校長連國欽（後排中橘衣）與參與的小朋友一同合影。（余信賢攝）

太保國小推出「瓜田稻香太保好地方」故事繪本，低年級的學弟妹認真看著學長姐為家鄉出版的故事繪本。（余信賢攝）

太保國小推出「瓜田稻香太保好地方」故事繪本，低年級的學弟妹認真看著學長姐為家鄉出版的故事繪本。（余信賢攝）

太保國小為了讓小朋友對自己家鄉更有認同感，在去年9月開始與太保市公所共同合作，製作「瓜田稻香太保好地方」故事繪本，20日在太保國小裡舉行故事繪本的新書發表。

現代的小朋友對將家鄉的認同感已經不像早期農村那樣對家鄉有深厚感情，因此，太保市公所在105年執行文化部社區營造計畫，並委託太保國小執行。太保國小在105年9月學期開始，以5、6年級25位學生為主，利用每週一的社團課時間進行繪本的內容討論，直到學期末才完全定案。

25為學生，分成文字及圖畫組，小朋友在整學期的討論中，激盪出許多有趣的內容，學校也以走讀的方式，帶領小朋友走入太保市18個里，讓這群高年級的小朋友能夠對太保有更深入的了解。

繪本的內容從一個家庭的對話開始延伸到整個太保市18里，也帶出個里的主要特色，介紹了太保市的宗教信仰、交通設施、觀光及地理環境等相關議題。學生也利用自己繪畫的能力，將這些里的特色畫出。

參與活動的指導老師林雅慧表示，繪本創作整合學生語文、創造力、繪圖與分工合作的各項能力。孩子的潛能無限大，在討論初期學生很難相信自己將會完成作品，但一次一次的討論、實做後，雛型慢慢產生，我們的「瓜甜稻鄉太保好地方」逐漸成型。故事中的情節都是學生真實生活中的經驗，在創作過程中，學生對太保的認識與認同也日益加深，感受到家鄉的美好與溫馨。

六年級學生黃琛晰表示，故事中的阿公、阿嬤雖然只是配角，但是有他們的畫面就非常溫馨，和自己的阿公、阿嬤是一樣的感覺。當然自己創作的部份最有感覺，看見自己的畫被印在繪本上，成為故事的一部分，好感動喔！讓我更有創作的動力。

陳青渝表示，要創作一本書已經很困難了，更何況是介紹太保的書。其實我對太保不是很瞭解，但是在寫作的過程中我們看了很多有關太保的故事、照片，再加上和同學腦力激盪想出了許多有趣的點子，雖然有些想法沒有寫在書中，我還是超級喜歡這本書。我很喜歡父子騎腳踏車去逛太保的部份，看見了太保美麗的風景。

(中時)