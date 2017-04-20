北捷駕駛開到一半突昏倒 送醫宣告不治

年約40多歲台北捷運駕駛今（20）日下午2時許，駕駛捷運列車停靠南勢角站，捷運開到一半突然昏倒，乘客發現後立即報警，但駕駛已無意識，送醫搶救後宣告不治，詳細死因待調查，列車行駛沒有受到影響。

(中時)