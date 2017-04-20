廚師變農夫 林矩煌將入菜蒜頭變成驅蟲水
2年前在餐廳擔任廚師的林矩煌，考量家人年事已高，聽從父親建議，返鄉學習種植蕃茄，並將原本用來入菜的蒜頭、辣椒及中藥材，改良後作成肥料及驅蟲劑，讓種出來的苗栽每株都結實纍纍，這友善耕作方式，獲得消費者青睞，每到產季總是預定一空。
27歲的他餐飲科系畢業後就到大餐廳擔任廚師，林矩煌苦笑著說，餐廳工作並不如想像風光，不僅煮菜工夫要學，內外場行政和招待也必須精通，經常忙到三更半夜，父親看了覺得不捨，以親情作為號召，讓他下定決心回來務農。
從九如鄉的農地再出發，他說，對於從農並不陌生，小時候就常到園區幫忙，為此，他特地進修農業課程，選擇不在溫室內噴灑農藥，而是以蒜頭、辣椒及中藥材製成驅蟲水，成本雖是平常7倍，但效果奇佳，還通過產銷履歷認證。
林矩煌指出，剛回來務農時，真有些不習慣，每天5點多起床，和以前作息正好相反，不過已能調整到農村正常生活，從種苗看到它的生長，每天都有不同感動，看著園區結實豐碩的玉女蕃茄，他心中超有成就感。
(中時)
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